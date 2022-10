Ex-Premier Han Seung-soo wird Chef des Rats von Ex-Präsidenten der UN-Generalversammlung

Photo : YONHAP News

Han Seung-soo, früherer Ministerpräsident Südkoreas, ist zum Vorsitzenden eines Gremiums ehemaliger Präsidenten der UN-Generalversammlung gewählt worden.Das gab die südkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen am Montag (Ortszeit) bekannt.Dem Rat von Präsidenten der Generalversammlung (CPGA) zufolge wurde Han auf der Jahrestagung der Gruppe am 20. Oktober am UN-Hauptquartier in New York zum Vorsitzenden gewählt, und Jan Kavan, ehemaliger tschechischer Außenminister, zum Vizevorsitzenden. Die Amtszeit dauert drei Jahre.CPGA wurde im Jahr 1997 gegründet, seine Mitglieder sind frühere Präsidenten der UN-Generalversammlung.Han hatte 2001 als Präsident der 56. UN-Generalversammlung gedient, als er Südkoreas Außenminister gewesen war.Bei der Jahrestagung anlässlich des 25. Gründungsjubiläums drückte die Organisation ihre ernste Besorgnis über die Folgen des Kriegs in der Ukraine für den internationalen Frieden und die Sicherheit aus. Sie forderte zu einer möglichst schnellen Verhandlungslösung auf.