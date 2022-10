US-Firma verklagt koreanischen AKW-Betreiber KHNP

Photo : YONHAP News

Das US-Nuklearunternehmen Westinghouse Electric Co. hat die südkoreanischen Energieunternehmen KHNP und KEPCO verklagt.Westinghouse reichte am Freitag (Ortszeit) beim Bundesbezirksgericht in Washington D.C. eine Klage gegen Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) und Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ein.KHNP habe mit seinem Gebot mit dem Reaktormodell APR 1400 für ein Atomkraftwerksprojekt in Polen das geistige Eigentumsrecht von Westinghouse verletzt, weil das Modell mit dessen Technologie entwickelt worden sei, behauptet die US-Firma. Daher könne das koreanische Unternehmen ohne Genehmigung der US-Regierung keinen Atomreaktor ins Ausland exportieren.KHNP erläuterte, dass die Firma beim Export von vier Reaktoren in die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2009 die Technologie von Westinghouse verwendet und eine entsprechende Lizenzgebühr gezahlt habe.Im Zuge des Baus der Atomkraftwerke Shin-Kori und Hanul in Südkorea habe die Firma die Lokalisierung der Technologie erzielt und das koreanische Reaktormodell APR 1400 entwickelt, hieß es.