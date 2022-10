Minjoo-Partei boykottiert erstmals Rede des Präsidenten vor Parlament

Photo : YONHAP News

Die Haushaltsrede von Präsident Yoon Suk Yeol vor der Nationalversammlung ist heute in Abwesenheit der Abgeordneten der führenden Oppositionspartei gehalten worden.Es ist das erste Mal in der Verfassungsgeschichte Südkoreas, dass die Opposition eine Rede des Staatspräsidenten boykottierte.Die Abgeordneten der Minjoo-Partei Koreas führten bei Yoons Ankunft am Parlament einen Schweige-Protest durch, anstatt den Plenersaal zu betreten. Sie bezeichneten die Durchsuchung des Instituts für Demokratie, eine Denkfabrik der Partei, als Versuch zur Vernichtung der Oppositionspartei und forderten eine Entschuldigung von Yoon.Die Führung der Minjoo-Partei blieb auch einer Unterhaltung des Präsidenten mit dem Parlamentssprecher, dem Premierminister und den Chefs des Verfassungsgerichts, des Obersten Gerichtshofs sowie der Nationalen Wahlkommission vor seiner Rede fern. Während Yoons Rede versammelten sich die Abgeordneten der Oppositionspartei in einem anderen Sitzungssaal und setzten ihre Diskussion fort.Die regierende Partei Macht des Volks warf der Minjoo-Partei vor, mit ihren vielen Parlamentssitzen eine Tragödie in der Verfassungsgeschichte herbeigeführt und für den Schutz deren Vorsitzenden Lee Jae-myung die grundlegende Pflicht der Abgeordneten vernachlässigt zu haben.Die Abgeordneten der kleinen Oppositionspartei Gerechtigkeitspartei waren zwar bei der Rede anwesend. Sie gerieten jedoch wegen Schildern mit der Forderung nach Yoons Entschuldigung für seine umstrittenen Bemerkungen während der US-Reise in eine Auseinandersetzung mit Regierungsabgeordneten.