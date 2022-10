Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat am Dienstag kaum verändert geschlossen.Der Hauptindex verlor 0,05 Prozent auf 2.235,07 Zähler.Die Anleger würden vor der Berichtssaison eine Verschnaufpause machen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die grundlegenden Unwägbarkeiten blieben bestehen, darunter über den geldpolitischen Kurs, den die US-Notenbank Fed in ihrer November-Sitzung festlegen wird und die Berichtssaison, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.