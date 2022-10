Taxi-Grundgebühr in Seoul wird ab Februar 4.800 Won betragen

Photo : YONHAP News

Die Taxi-Grundgebühr in Seoul wird ab dem kommenden Februar 4.800 Won oder 3,36 Dollar betragen.Eine Taxifahrt in der Hauptstadt wird damit mindestens 1.000 Won mehr kosten als zurzeit.Die Gebührenanhebung beschloss der Ausschuss für Preisfestlegung am Dienstag.Auf längeren Strecken wird sich die Gebührenanhebung noch deutlicher bemerkbar machen, da die Grundgebühr künftig nicht mehr für die ersten zwei Kilometer, sondern die ersten 1,6 Kilometer gelten soll.Ab Dezember wird der Nachtzuschlag außerdem schon ab 22 Uhr erhoben. Der maximale Zuschlag wird auf 40 Prozent verdoppelt.Das Taxifahren in Seoul wird damit erstmals seit vier Jahren teurer. Mit den höheren Gebühren reagiert die Stadt auch auf den Mangel an Taxifahrern. Dank höherer Gebühren soll der Beruf des Taxifahrers wieder attraktiver werden.Laut Seo In-seok, für Taxis zuständiger Beamter bei der Stadt Seoul, solle damit insbesondere in der Zeit zwischen 23 Uhr und 2 Uhr, wenn die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage am größten sei, das Taxi-Angebot zunehmen.Ob nach Seoul auch die Provinz Gyeonggi und Incheon in der Hauptstadtregion oder Städte wie Ulsan, Daejeon und Busan außerhalb der Hauptstadtregion ihre Gebühren anheben werden, wird zurzeit noch untersucht.Wegen des mangelnden Angebots an Taxis nach dem Ende der Hochphase der Corona-Krise werden aber offenbar landesweit in den meisten Gebieten die Taxi-Gebühren angehoben.