USA bekräftigen Versprechen der erweiterten Abschreckung

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihr Versprechen der erweiterten Abschreckung für Südkorea bekräftigt.Dadurch solle jeder Art von Konflikt vorgebeugt werden, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Pat Ryder am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Ihm war die Frage gestellt worden, ob angesichts der Bedrohung durch Nordkoreas Atom- und Raketenprogramme eine Stationierung taktischer Atomwaffen effektiver wäre als eine erweiterte Abschreckung.Die USA unterhielten seit langem Beziehungen mit Südkorea und anderen Verbündeten und Partnern in der Region, darunter zum Beispiel Japan. Washington wolle mit ihnen eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass eine starke Abschreckung jeder Art von Konflikt vorbeugt.Auf die Effektivität einer Stationierung taktischer Atomwaffen ging der Sprecher nicht direkt ein. Seine Antwort unterstreicht aber offenbar die Position, dass eine solche Option nicht auf dem Tisch liegt.Danach gefragt, wie die USA auf mögliche gleichzeitige Bedrohungen durch Nordkorea, China und Russland reagieren wollen, sagte Ryder, dass sich Washington im Einklang mit der Strategie für nationale Sicherheit auf China konzentrieren wolle. Doch hätten auch Russland, Nordkorea und Iran Einfluss auf die Verteidigung, hieß es.