Yoon gratuliert Xi zur dritten Amtszeit als Chef der KP

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu seiner dritten Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei gratuliert.Das Präsidialamt teilte am Dienstag mit, die Regierung habe am Montag ein Glückwunschschreiben im Namen von Präsident Yoon an Präsident Xi in Bezug auf den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas geschickt.Yoon schrieb laut dem Präsidialamt in dem Brief, dass er sich auf die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Xi freue, um die Beziehungen zwischen Südkorea und China weiterzuentwickeln.Die Mitteilung erfolgte, nachdem das chinesische Staatsfernsehen CCTV über Yoons Glückwunschbotschaft berichtet hatte. Yoon habe darin die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass beide Seiten eng kommunizieren und zusammenarbeiten würden, um Frieden, Stabilität und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien zu schützen, hatte es geheißen.