Parteien einigen sich auf Termine für Haushaltsprüfung

Photo : KBS News

Die Parteien in der südkoreanischen Nationalversammlung haben sich auf die Termine für die Haushaltsprüfung geeinigt.Die Regierung hatte einen Entwurf präsentiert, der Ausgaben in Höhe von 639 Billionen Won oder 443 Milliarden Dollar im kommenden Jahr vorsieht.Der Sonderausschuss für Budget und Bilanzen wird am 4. November eine öffentliche Anhörung zu dem Haushaltsentwurf durchführen. Am 7. und 8. November soll es eine große Fragestunde zur Regierungspolitik geben.Die Überprüfung des Haushalts für die Ministerien, die sich nicht mit wirtschaftlichen Fragen befassen, wurde für den 9. und 10. November angesetzt. Am 14. und 15. November werden dann die wirtschaftsbezogenen Ministerien an der Reihe sein.Am 17. November sollen Unterausschüsse tagen, die sich mit Änderungen am Budget befassen sollen.Der Haushaltsausschuss will am 30. November in einer Vollversammlung den Antrag beschließen und zur Abstimmung in der Nationalversammlung weiterleiten.Die Abgeordneten haben anschließend bis zum 2. Dezember Zeit, um den nächstjährigen Haushalt zu beschließen. Erfahrungsgemäß gestaltet sich die Einhaltung dieser Frist aufgrund der Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien aber schwierig.