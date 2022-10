Covid-19: Südkorea ruft alle Erwachsenen zu Booster-Impfung für Winterzeit auf

Photo : Getty Images Bank

Die Regierung will Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus für die Winterzeit allen Menschen ab 18 Jahren anbieten.Die Entscheidung gab Innenminister Lee Sang-min heute in einer Regierungssitzung zu Covid-19 bekannt.Ursprünglich wurden Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, Bewohner und Mitarbeiter von Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko wie Pflegeeinrichtungen zu einer Booster-Impfung für die Winterzeit aufgerufen. Auch den Menschen ab 60 Jahren wurde zur Auffrischung des Impfschutzes geraten.Lee kündigte außerdem an, dass drei bivalente Impfstoffe verabreicht würden, und zwar die an BA.1 angepassten Impfstoffe von Moderna und Pfizer sowie der BA.4/BA.5-adaptierte Impfstoff von Pfizer. Derzeit steht lediglich ein bivalenter Impfstoff zur Verfügung.Der Minister äußerte den Wunsch, dass sich Menschen rechtzeitig impfen lassen, weil Impfungen das Risiko eines schweren Verlaufs erheblich reduzieren würden.Aktuelle Daten zeigen, dass das Risiko eines schweren Verlaufs bei doppelt geimpften Infizierten um 67,9 Prozent im Vergleich zu ungeimpften Infizierten geringer ist. Nach einer dritten Impfung verringert sich das Risiko um 95 Prozent.Lee teilte mit, dass heute (Stand 0 Uhr) den zweiten Tag in Folge über 40.000 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden seien. Die wöchentliche Reproduktionszahl habe erstmals seit neun Wochen die Marke von eins übertroffen.