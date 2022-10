Südkorea, USA und Japan führen Vizeaußenministergespräche in Tokio

Photo : KBS News

Inmitten zunehmender Provokationen durch Nordkorea führen die Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans am Dienstag und Mittwoch in Tokio Gespräche über die regionale Sicherheit.Beim bilateralen Treffen mit seiner amerikanischen Amtskollegin Wendy Sherman am Dienstag bekräftigte Südkoreas Vizeaußenminister Cho Hyun-dong, dass jeglicher Atomwaffeneinsatz durch Nordkorea eine entschiedene Reaktion zur Folge haben würde. Sherman versprach, dass Washington umfassende Verteidigungsmittel einsetzen werde, einschließlich des Atom- und Raketenabwehrsystems.Beim bilateralen Treffen zwischen Japan und Tokio standen die Kooperation in der Nordkoreapolitik und die umstrittene Entschädigung früherer Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs auf der Tagesordnung. Cho sagte, dass beim Gespräch mit Takeo Mori keine bestimmte Lösungsmethode der Entschädigungsfrage intensiv erörtert worden sei. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, dass eine südkoreanische Stiftung mit Spenden südkoreanischer Unternehmen Entschädigungen zahlen könnte. Darauf reagiere auch die japanische Regierung positiv, hatte es geheißen.Ein trilaterales Gespräch über die Zusammenarbeit angesichts Nordkoreas wiederholten Provokationen findet am Mittwoch statt.