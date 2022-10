Behörden wollen ab kommender Woche Corona-Zahlen nicht mehr vor der Presse bekannt geben

Photo : Getty Images Bank

Die für Seuchenkontrolle zuständigen Behörden wollen ab kommender Woche die Bekanntmachung der Zahlen der Corona-Infektionen, der stationär versorgten kritisch kranken Patienten sowie der Todesfälle vor der Presse aussetzen.Ein Beamter teilte am Dienstag die Entscheidung mit, ab dem 31. Oktober darauf zu verzichten, statistische Daten zu Covid-19 jeden Vormittag in Umlauf zu bringen. Die Statistiken zu den täglichen Neuinfektionen und weitere Daten könnten aber auf der Homepage der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention eingesehen werden.Es wird das erste Mal seit der Bestätigung des ersten Corona-Patienten in Südkorea sein, dass die Behörden die Bekanntmachung statistischer Daten zu Covid-19 einstellen.Die Regierung erwägt auch, die Zahl der Sitzungen des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19 von derzeit zweimal in der Woche auf einmal zu reduzieren.