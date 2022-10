Südkoreas Botschafter in USA fordert wegen IRA US-Regierung zum Handeln auf

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Tae-yong, hat die US-Regierung zu einer Lösung in Bezug auf das Gesetz Inflation Reduction Act (IRA) aufgefordert.Cho wies bei der Zeremonie zur Grundsteinlegung einer Elektroautofabrik von Hyundai Motor im US-Bundesstaat Georgia am Dienstag (Ortszeit) darauf hin, dass das Gesetz der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Südkorea und den USA nicht diene.Die USA hätten eindeutig den Willen erklärt, den Klimawandel zu bewältigen. Koreanische Unternehmen würden mit ihren aktiven Investitionen in Elektroautos, Batterien und saubere Energien zu idealen Partnern für diese wichtige Aufgabe, sagte Cho.Das IRA sei ein wichtiges Gesetz, mit dem Ursachen für den Klimawandel angegangen werden sollten. Südkorea unterstütze dessen Ziel. Jedoch könnten koreanische Unternehmen wegen der Bestimmungen des IRA über die Steuergutschrift für Elektroautos von den Vorteilen möglicherweise nicht profitieren, hieß es.Das sei weder für die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA und für Georgia noch für den Umgang mit dem Klimawandel gut, weil die Auswahl der Verbraucher begrenzt werde, warnte der Botschafter.Cho erinnerte an die Zusage von Hyundai Motor und dessen Vorsitzenden Chung Eui-sun beim Südkorea-Besuch von Präsident Joe-Biden im Mai, E-Auto- und Batteriewerke in den USA zu bauen. Hyundai löse heute das Versprechen ein, was zeige, dass koreanische Unternehmen zuverlässige und verantwortungsvolle Partner für die USA seien.