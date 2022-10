IWF-Beamter: Südkoreas Wirtschaftsfundamente stabil, Schuldenmanagement erforderlich

Photo : YONHAP News

Ein Beamter des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat Südkoreas wirtschaftliche Fundamentaldaten als gut bewertet, jedoch zugleich Besorgnis über die hohe Verschuldung geäußert.Südkorea müsse mit Rücksicht auf die in letzter Zeit rapide gewachsenen Regierungsschulden mehr Fiskalpolitik betreiben, sagte Krishna Srinivasan, Direktor der Abteilung für Asien und Pazifik des IWF, bei einem Pressetreffen am Dienstag im Gebäude der koreanischen Zentralbank in Seoul.Er wies darauf hin, dass die Regierungsschulden auf 55 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen seien. Es sei von Bedeutung, mittelfristig fiskalpolitische Ziele festzulegen und das Vertrauen zu bewahren.Zur Preisentwicklung in Südkorea hieß es, der Anstieg der Verbraucherpreise scheine sich zu verlangsamen. Er rechne damit, dass dieses Jahr der Höhepunkt erreicht werde, und dass die Inflation etwa im Jahr 2024 auf das Zielniveau zurückkehren werde.