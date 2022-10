Unternehmensstimmung im Oktober zweiten Monat in Folge gesunken

Photo : KBS News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea ist im Oktober den zweiten Monat in Folge gesunken.Nach Angaben der Bank of Korea, der Zentralbank des Landes, am Mittwoch stand der Geschäftsklimaindex (BSI) in der gesamten Industrie im Oktober bei 76. Das sind zwei Punkte weniger als im Vormonat.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Unternehmen für die aktuelle Geschäftslage pessimistisch gestimmt ist.Die Notenbank führte das Ergebnis auf die wachsende Besorgnis über eine Konjunkturverlangsamung aufgrund von Zinserhöhungen in wichtigen Ländern bei einem anhaltend starken Preisanstieg zurück.Der Geschäftsklimaindex im verarbeitenden Gewerbe sank gegenüber dem Vormonat um zwei Punkte auf 72. In der nicht herstellenden Industrie fiel der Wert ebenfalls um zwei Punkte auf 79.