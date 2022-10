Bürgermeister äußert in Lausanne Willen für Austragung Olympischer Spiele 2036 in Seoul

Photo : KBS News

Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon hat in der olympischen Hauptstadt Lausanne den Willen für die Austragung Olympischer Spiele in der südkoreanischen Hauptstadt bekundet.Die Stadtverwaltung teilte heute mit, dass Oh als erster Bürgermeister von Seoul an der Jahrestagung der Weltunion der olympischen Städte teilgenommen habe, die am Montag (Ortszeit) im Olympic House, Hauptquartier des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), in Lausanne stattgefunden habe.Oh traf sich anschließend mit Grégoire Junod, Präsident der Weltunion und Bürgermeister von Lausanne, und IOC-Präsident Thomas Bach. Erörtert wurden Kooperationsmöglichkeiten, damit sich Seoul als Olympiastadt zu einer zentralen Sportstadt in Asien entwickeln kann.Oh sagte nach dem Treffen mit Bach Reportern gegenüber, er habe den starken Willen mitgeteilt, die Olympischen Spiele 2036 auszutragen. Er habe auch den Plan der Stadt Seoul erläutert, im Stadtteil Jamsil einen MICE-Komplex für Kultur zu schaffen.In einer von der Stadt Seoul im September durchgeführten Umfrage antworteten 72,8 Prozent von 1.000 befragten Hauptstädtern im Alter von 18 bis 69 Jahren, dass sie sich eine erneute Austragung der Olympischen Sommerspiele in Seoul wünschten. Seoul war Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 1988.