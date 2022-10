Regierung will bis 2027 500.000 öffentliche Wohnungen anbieten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis 2027 insgesamt 500.000 öffentliche Wohnungen zur Verfügung stellen.Entsprechende Pläne, in deren Zentrum junge Menschen stehen, präsentierte die Regierung.Sie will 340.000 Wohnungen unverheirateten jungen Menschen im Alter von bis zu 39 Jahren und Frischvermählten bevorzugt anbieten.Sie will von den für kommendes Jahr genehmigten 76.000 Wohnungen 11.000 Wohnungen an guten Standorten in der Hauptstadtregion auswählen, um ab Jahresende die Ausschreibungen zu starten.Jedoch gibt es noch verschiedene Aufgaben zu bewältigen, darunter nicht ausreichende Maßnahmen zur Mietnachfrage und Kritik, wonach es eine umgekehrte Diskriminierung gebe.