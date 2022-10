Internationales Washington zu zusätzlichen Maßnahmen gegen Nordkoreas Provokationen bereit

Die USA bereiten sich laut ihrem Außenministerium gemeinsam mit Südkorea und Japan auf einen weiteren Atomtest Nordkoreas vor.



Entsprechendes äußerte Ministeriumssprecher Ned Price am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse. Es gibt Spekulationen, nach denen Nordkorea vor den Zwischenwahlen in den USA am 8. November seinen siebten Nukleartest unternehmen könnte.



Man habe seit langem vor den Vorbereitungen Nordkoreas für einen Atomtest gewarnt und auch vor Kosten und Konsequenzen für das Land im Falle eines Atomtests, sagte er angesichts der Frage nach der Möglichkeit eines Atomtests des kommunistischen Landes.



Man habe auch konsequent betont, dass man keine feindseligen Absichten gegenüber Nordkorea hege. Man glaube immer noch, dass Diplomatie das beste Mittel bleibe, um das ultimative Ziel, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, zu erreichen, hieß es.



Price teilte außerdem mit, dass Vizeaußenministerin Wendy Sherman beim Treffen mit ihren südkoreanischen und japanischen Kollegen in Japan gesagt habe, dass die Verteidigungszusage der USA eisern sei. Man sei bereit, für die Verteidigung und Abschreckung gegen jede weitere Provokation durch Nordkorea, einschließlich eines möglichen siebten Atomtests, zusätzliche Maßnahmen zu treffen.