Internationales Medienbericht: Außenwand eines Gebäudes auf nordkoreanischem Raketentestgelände entfernt

An einem mobilen Gebäude auf dem Raketentestgelände im nordkoreanischen Dongchang-ri ist offenbar eine Außenwand entfernt worden.



Der US-Auslandssender Voice of America berichtete, dass auf einer Satellitenaufnahme vom 24. Oktober die nordöstliche Außenwand des Gebäudes abgerissen zu sein scheine und der Innenraum zu sehen sei. Die Aufnahme von Planet Labs habe das James Martin Center for Nonproliferation Studies veröffentlicht.



Der Sender hatte zuvor anhand einer Satellitenaufnahme vom 11. Oktober gemeldet, dass das Gebäude von seinem ursprünglichen Standort etwa 40 Meter in westliche Richtung verlegt worden sei.



Bei dem Gebäude handele es sich um eine Montagehalle für Triebwerke. Da das Gebäude für Raketenstarts eine unerlässliche Rolle spiele, stellten die Verlegung des Gebäudes oder der Abriss der Außenwand sehr bemerkenswerte Aktivitäten dar, hieß es.



David Schmerler, Experte für die Analyse von Satellitenbildern am James Martin Center, sagte diesbezüglich, man könne im Moment nicht genau sagen, was Nordkorea als Nächstes tun werde. Im Lauf der Zeit werde man aber in der Lage sein, Genaueres festzustellen.