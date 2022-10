Südkoreanisch-nigerianisches Gipfeltreffen in Seoul

Photo : YONHAP News

In Seoul hat am Mittwoch ein südkoreanisch-nigerianisches Gipfeltreffen stattgefunden.Präsident Yoon Suk Yeol und sein Amtskollege Muhammadu Buhari hätten im Präsidialamt einen Rückblick auf 42 Jahre freundschaftlicher Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten gehalten, teilte Yoons Büro mit.In dem Zusammenhang sei auch die Eröffnung des koreanischen Kulturzentrums in der Hauptstadt Abuja genannt worden. Yoon habe gesagt, dass die wirtschaftlichen und kulturellen Kapazitäten des afrikanischen Landes ganz bestimmt einen größeren Beitrag zum bilateralen Austausch leisten würden.Die südkoreanische Regierung wolle ihrerseits ebenfalls Anstrengungen unternehmen, um die bilateralen Beziehungen voranzubringen, habe Yoon gesagt.Buhari ist das erste nigerianische Staatsoberhaupt seit zehn Jahren, das Südkorea besucht. Anlass für seinen Besuch war der World Bio Summit in Seoul am Dienstag und Mittwoch.