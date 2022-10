US-Außenministerium: Mehrere Werkzeuge für Reaktion auf nordkoreanische Provokationen vorhanden

Photo : YONHAP News

Die USA verfügen nach Angaben aus dem Außenministerium über mehrere Werkzeuge, um auf nordkoreanische Provokationen zu reagieren.Das sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Mittwoch in Washington.Ein Atomtest wäre eine gravierende Eskalation und würde das Nichtverbreitungsregime aushöhlen. Die USA hätten mehrere Werkzeuge, um darauf zu antworten, hieß es.Wie genau solche Maßnahmen aussähen, wollte der Sprecher nicht erläutern. Doch könnten die USA Nordkorea zur Verantwortung ziehen, weil sie dafür mehrere Möglichkeiten hätten.Die Militärmanöver mit Südkorea und den USA in jüngster Zeit sowie die neuen Sanktionen gegen Nordkorea zeigten bereits, dass die USA über Optionen verfügten, sagte der Sprecher weiter.