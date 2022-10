Südkoreanische Wirtschaft im dritten Quartal um 0,3 Prozent gewachsen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vierteljahr davor gewachsen.Entsprechende Schätzungen für den Zeitraum Juli bis September veröffentlichte die koreanische Zentralbank am Donnerstag.Mit dem Zuwachs im Vorquartalsvergleich den neunten Monat in Folge seien die Markterwartungen übertroffen worden.Als Grund für den erneuten Zuwachs nannte die Zentralbank einen Anstieg des privaten Verbrauchs und der Sachinvestitionen.Der private Konsum habe um 1,9 Prozent zugelegt, bei den Sachinvestitionen habe der Anstieg fünf Prozent betragen.Die Exporte legten in dem Zeitraum um ein Prozent zu. Damit gelang eine Kehrtwende, nachdem die Ausfuhren im Vierteljahr davor noch um 3,1 Prozent geschrumpft waren. Jedoch legten die Importe um 5,8 Prozent zu.Das reale Bruttoinlandseinkommen schrumpfte den Angaben der Zentralbank zufolge um 1,3 Prozent.Die Zentralbank hatte zuvor prognostiziert, dass Südkorea in diesem Jahr 2,6 Prozent Wirtschaftswachstum erzielen könne, wenn das Wachstumsplus im dritten Quartal zwischen 0,1 und 0,2 Prozent liegt.