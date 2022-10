Botschafter: China duldet keine Atomwaffen in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der chinesische Botschafter in Südkorea hat betont, dass China keine Atomwaffen in Nordkorea duldet.Entsprechendes äußerte Botschafter Xing Haiming am Mittwoch bei einem von der Journalistenvereinigung Kwanhun Club veranstalteten Forum in Seoul.Zum Auftakt kritisierte Xing die USA dafür, China in Schach halten zu wollen. Die USA gingen mit China immer mit Wachsamkeit und Böswilligkeit um. Die eigentliche Ursache für die Verschlechterung der Beziehungen zwischen beiden Ländern sei die voreingenommene Auffassung der USA in Bezug auf China, sagte er.Die Frage, ob China den Atomwaffenbesitz Nordkoreas dulde, verneinte der Diplomat. China vertrete die Position, dass mit einem friedlichen Dialog eine Problemlösung gefunden werden sollte, sagte er. Er betonte mehrmals, dass China sich gegen den Atomwaffenbesitz Nordkoreas ausspreche.Hinsichtlich Chinas Druck gegenüber Südkorea wegen der Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD hieß es, China sei dagegen, weil THAAD den USA gehöre und die Interessen Chinas verletze.