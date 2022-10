Geheimdienst: Nordkorea könnte vor Zwischenwahlen in USA Atomtest unternehmen

Photo : KBS News

Der südkoreanische Nachrichtendienst NIS hat an seiner Einschätzung festgehalten, dass Nordkorea bis zum 7. November, dem Vortag der Zwischenwahlen in den USA, einen siebten Atomtest unternehmen könnte.Der National Intelligence Service habe während einer parlamentarischen Prüfung der Behörde am Mittwoch diese Einschätzung geäußert, teilten der Abgeordnete Yoo Sang-bum von der Partei Macht des Volks und der Abgeordnete Youn Kun-young von der Minjoo-Partei Koreas vor der Presse mit.Der Geheimdienst hatte in einer Plenarsitzung des parlamentarischen Geheimdienstausschusses am 28. September berichtet, die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearversuchs sei gestiegen, weil der Tunnel Nummer 3 im nordkoreanischen Punggye-ri fertiggestellt sei. Sollte Nordkorea seinen siebten Atomtest wagen, könnte der Test zwischen dem 16. Oktober, nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, und dem 7. November vor den Zwischenwahlen in den USA stattfinden, hatte es geheißen.