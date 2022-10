Außenminister Südkoreas und pazifischer Inselstaaten einig über Verstärkung der Kooperation

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und pazifischer Inselstaaten haben sich auf einen Ausbau der Zusammenarbeit verständigt.Außenminister Park Jin kam am Mittwoch in Busan mit seinen Kollegen aus zwölf pazifischen Inselstaaten zum fünften Außenministertreffen Südkoreas und der Pazifischen Inseln zusammen. Daran nahmen Diplomaten aus Nauru, Niue, der Republik Marshallinseln, den Föderierten Staaten von Mikronesien, Vanuatu, den Salomonen, den Cookinseln, Tonga, Tuvalu, Papua-Neuguinea, Palau und Fidschi teil. Auch der Generalsekretär des Pazifischen Inselforums (PIF) war anwesend.Laut dem Außenministerium in Seoul stimmten die Teilnehmer darin überein, die praktische Kooperation in Bereichen wie Entwicklungszusammenarbeit, Klimawandel, Meere und Fischerei kontinuierlich auszubauen. Zudem sei die Notwendigkeit einer engen Kooperation zur Reaktion auf den Klimawandel bekräftigt worden.Der Anstieg des Meeresspiegels infolge des Klimawandels ist für die pazifischen Inselstaaten eine existenzielle Frage.Park habe den Willen und Bemühungen der südkoreanischen Regierung erläutert, um im Jahr 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Die Minister aus den pazifischen Inselstaaten hätten die Hoffnung geäußert, die Zusammenarbeit für eine bessere Zugänglichkeit zu Klimafinanzen zu erweitern, hieß es.