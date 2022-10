Samsung Electronics meldet im dritten Quartal Gewinnrückgang

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im dritten Quartal einen deutlichen Einbruch des Betriebsgewinns von über 30 Prozent hinnehmen müssen.Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass der Umsatz im dritten Quartal nach vorläufigen Schätzungen im Vorjahresvergleich um 3,79 Prozent auf 76,78 Billionen Won (54 Milliarden Dollar) gestiegen sei. Das entspricht dem bisher höchsten Stand in einem dritten Quartal.Samsung wird voraussichtlich einen neuen Jahresrekord beim Umsatz erzielen, weil in den ersten drei Quartalen jeweils ein neuer Rekordumsatz verzeichnet wurde.Das Ergebnis wird auf den guten Absatz bei Smartphones und den höchsten Quartalsumsatz bei Foundry sowie mittelgroßen und kleinen Panels zurückgeführt.Trotz des starken Umsatzes schrumpfte der Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahr um 31,39 Prozent auf 10,85 Billionen Won (7,7 Milliarden Dollar). Grund ist der gesunkene Gewinn bei Halbleiterspeichern infolge des Absatzrückgangs. Der Nettogewinn brach um 23,62 Prozent auf 9,39 Billionen Won (6,6 Milliarden Dollar) ein.Samsung rechnet auch für das Schlussquartal mit einem anhaltenden Absatzrückgang bei Halbleiterspeichern aufgrund der weltweit schwachen Nachfrage.