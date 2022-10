Südkorea meldet 34.987 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist gegenüber der Vorwoche um fast 10.000 gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass mit Stand 0 Uhr 34.987 Neuansteckungen bestätigt worden seien.Es wurden 34.932 lokal übertragene und 55 eingeschleppte Fälle erfasst.Es wurden 26 neue Todesopfer des Virus gemeldet. 19 waren 80 Jahre alt oder älter, fünf in ihren Siebzigern. Die restlichen zwei waren in ihren Sechzigern.Bislang wurden insgesamt 29.069 Todesfälle registriert, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.