Außenminister trifft ehemalige Kommandeure der US-Truppen in Korea

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat mit drei ehemaligen Kommandeuren der US-Streitkräfte in Korea (USFK) über das Bündnis zwischen Südkorea und den USA sowie die Lage auf der koreanischen Halbinsel diskutiert.Zu dem Treffen im Gebäude des Außenministeriums in Seoul am Mittwoch kamen Curtis Scaparrotti, Vincent Brooks und Robert Abrams.Park und die Ex-Kommandeure hätten es positiv bewertet, dass die bilaterale Allianz immer weiter verstärkt werde, teilte das Außenministerium mit. Sie hätten die Ansicht geteilt, dass eine solide gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA wichtiger denn je sei, um gegen die beispiellos eskalierende Bedrohung aus Nordkorea vorzugehen.Der Minister bedankte sich dafür, dass die früheren Kommandeure auch nach der Pensionierung weiter Interesse am bilateralen Bündnis zeigen und dieses aktiv unterstützen.Die Generäle sagten, sie würden für die Weiterentwicklung der US-koreanischen Allianz auch künftig gerne eine erforderliche Rolle spielen.