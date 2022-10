Armee hält gemeinsame Landungsübung ab

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat als Teil des laufenden Manövers Hoguk eine groß angelegte gemeinsame Landungsübung abgehalten.Laut der Marineinfanterie wurden am Mittwoch in Pohang Landungsangriffe aus der Luft und vom Meer aus geübt.Für die Übung wurden etwa 6.000 Soldaten der Marine und Marineinfanterie und über 40 amphibische Angriffsfahrzeuge (AAV) eingesetzt. Auch etwa zehn Kriegsschiffe und 50 Flugzeuge wurden mobilisiert.Die gemeinsame Landungsübung hat als Teil des Manövers Hoguk jedes Jahr in der Umgebung von Pohang stattgefunden.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs am Mittwoch besuchte ihr Vorsitzender Kim Seung-kyum den am Hoguk-Manöver teilnehmenden Zerstörer Sejong der Große der Marine und das Kommando des Zweiten Heereskorps, um die Fähigkeit zur Ausführung gemeinsamer Operationen unter die Lupe zu nehmen.