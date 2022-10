Lee Jae-yong wird Vorsitzender von Samsung Electronics

Photo : YONHAP News

Lee Jae-yong ist Vorsitzender von Samsung Electronics geworden.Das Unternehmen berief am Donnerstag eine Sitzung des Board of Directors ein. Der Vorstand stimmte für die Beförderung des bisherigen Vizevorsitzenden zum Vorsitzenden.Der Vorstand begründete seinen Beschluss mit der Einschätzung, dass inmitten der sich verschlechternden externen Bedingungen die Stärkung der Rechenschaftspflicht des Unternehmens, die Verbesserung der Stabilität des Managements und eine schnelle und kühne Entscheidungsfindung dringend erforderlich seien.Lees Beförderung hatte Kim Han-jo, Vorstandsvorsitzender und ein nicht geschäftsführender Direktor, angeregt.Lee absolvierte seine geplanten Termine, ohne eine Feier zur Beförderung zu haben oder eine Antrittsrede zu veröffentlichen.Seine Beförderung zum Vorsitzenden wurde auch in einer firmeninternen Mitteilung bekannt gemacht.