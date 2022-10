Zentralbank will Banken und Wertpapierunternehmen auf Umwegen Geld bereitstellen

Photo : KBS News

Die südkoreanische Zentralbank hat Maßnahmen zur Stabilisierung des erstarrten Geldmarktes beschlossen.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea präsentierte am Donnerstag Maßnahmen zur Stabilisierung des Geldmarktes und des Anleihemarktes.Die Notenbank beschloss, Bankschuldverschreibungen von Banken und Anleihen öffentlicher Institutionen in eine Liste von zulässigen Wertpapieren aufzunehmen, die sie für die Kreditvergabe als Sicherheit akzeptiert. Die Maßnahme wird ab dem 1. November für drei Monate gelten.Die Bank of Korea hat als Sicherheit für die Kreditvergabe an Geschäftsbanken hauptsächlich Staatsanleihen und öffentliche Anleihen wie von der Regierung garantierte Schuldverschreibungen akzeptiert.Die Notenbank schätzte, dass sich inländische Banken mit der Maßnahme zusätzlich bis zu 29 Billionen Won sichern könnten.Beschlossen wurde außerdem die Verschiebung des Plans, den Anteil der Wertpapiere als Sicherheit, die Banken für die Nettoabrechnung zur Verfügung stellen müssen, zu erhöhen. Es wird erwartet, dass damit die Lasten der Finanzinstitute wegen der Sicherheiten um 7,5 Billionen Won verringert werden.Die Notenbank will zudem Rückkaufvereinbarungen in Höhe von sechs Billionen Won von Wertpapierunternehmen kaufen. Zu dieser Maßnahme will sie in den nächsten drei Monaten unter der Berücksichtigung der Lage auf dem Geldmarkt bei Bedarf greifen.