Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will zwei verkehrsreiche Straßen untertunneln und darüber Parks anlegen.Einen entsprechenden Plan kündigte Bürgermeister Oh Se-hoon beim Besuch des Parque Madrid Río in der spanischen Hauptstadt am Mittwoch (Ortszeit) an.Seoul plane, durch die Untertunnelung von Gangbyeonbuk-ro (Gangbyeon Expressway) und Gyeongbu Ganseondoro (Gyeongbu Expressway), die an den Fluss Han und die Stadtmitte angrenzten, die frei gewordenen überirdischen Teile in Räume für das Kulturerleben zu verwandeln. Er habe angesichts des Beispiels der Verwandlung eines durch eine Straße unterbrochenen Raums am Ufer in einen Erholungsraum für Bürger eine unbegrenzte Nutzungsmöglichkeit von Straßenräumen festgestellt, hieß es.Der Parque Madrid Río ist ein am Fluss Manzanares gelegener Park, der durch die Untertunnelung eines Teil der Autobahn M30 im Jahr 2007 entstanden ist.