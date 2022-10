Präsident Yoon leitet Krisensitzung zu Wirtschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat es als wichtigste Wirtschaftspolitik seiner Regierung bezeichnet, durch das Preismanagement einen Rückgang des Reallohns zu verhindern und das Leben der allgemeinen Bürger zu stabilisieren.Entsprechendes äußerte Yoon heute bei der elften Krisensitzung zur Wirtschaft, die im Büro des Präsidenten unter seiner Leitung stattfand. Dabei wurde die Strategie zur Belebung der Wirtschaft überprüft und erörtert.Die Regierung habe von Anfang an das System so verwaltet, dass der Markt nach fairen Regeln autonom fungiere. Sie sei mit verschiedenen finanziellen Risiken und Risiken der Realwirtschaft in stabiler Weise umgegangen, um ein Wirtschaftswachstum und ein Wirtschaftssystem mit Unternehmen und dem Zivilsektor im Zentrum zu ermöglichen, sagte Yoon.Die Regierung habe auch verschiedene finanzielle Unterstützungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Marktstabilisierung vorgelegt, um eine Zahlungsunfähigkeit bei privaten Haushalten und Unternehmen infolge hoher Zinsen zu verhindern. Sie habe sich zugleich dafür eingesetzt, viele Pläne für Investitionen in aussichtsreiche Zukunftsbranchen aufzustellen und umzusetzen.Darüber hinaus habe die Regierung beschlossen, eine Billion Won oder 0,7 Milliarden Dollar in die Halbleiterindustrie zu investieren und Sekundärzellen sowie die Halbleiterindustrie zu fördern. Zudem sollen Maßnahmen zur Stabilisierung des Angebots von wichtigen Mineralien ergriffen werden, so Yoon.Das Staatsoberhaupt ergänzte, es stelle neue Chancen für die südkoreanischen Bauunternehmen dar, dass durch den Anstieg des internationalen Ölpreises viel Kapital in die Regionen des Nahen Osten fließe. Die Seouler Regierung werde sich darum bemühen, dass die südkoreanischen Unternehmen dort Bauaufträge gewinnen könnten.