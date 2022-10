Börse in Seoul legt zweiten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse Kospi hat den zweiten Handelstag in Folge zugelegt.Der Kospi rückte um 1,74 Prozent auf 2.288,78 Zähler vor.Grund für den Anstieg sei die Hoffnung gewesen, dass die US-Notenbank das Tempo bei der Straffung der Geldpolitik drosseln könnte, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Rückgang an der Wall Street in der Nacht habe nur begrenzten Einfluss auf den Kospi gehabt, da die niedrigeren Gewinne der Tech-Schwergewichte bereits vom Markt berücksichtigt worden seien, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities zitiert.Größere Aufmerksamkeit ziehe die Tatsache auf sich, dass der Dollar falle, was bedeute, dass der Won zulege. Dies sei ein positiver Faktor für den Kapitalzufluss, wurde der Experte weiter zitiert.