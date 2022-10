Putin warnt vor Beziehungsstörung im Falle von Südkoreas Waffenlieferung an Ukraine

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat gewarnt, dass die Lieferung von Waffen an die Ukraine durch Südkorea die Beziehungen zwischen Südkorea und Russland zerstören würde.Die entsprechende Äußerung machte Putin laut Berichten von Tass und Reuters auf einer Sitzung des Valdai-Klubs, ein Treffen von internationalen Russland-Experten, am Donnerstag (Ortszeit).Bei der Diskussion über die Situation in der Ukraine und die internationale Lage sagte Putin, er habe erfahren, dass sich Südkorea entschieden habe, Waffen und Munition an die Ukraine zu liefern. Anschließend sprach er die Warnung aus.Die südkoreanische Regierung hat bisher militärische Güter außer Waffen, darunter kugelsichere Helme und Zelte sowie medizinische Güter an die Ukraine geliefert und humanitäre Hilfe geleistet. Sie hat jedoch die Position vertreten, dass sie keine letalen Waffen liefern könne.Putin erwähnte Südkorea, nachdem er die USA kritisiert hatte. Nordkorea habe mit den USA fast eine Einigung über sein Nuklearprogramm erzielt, die USA hätten jedoch ihre Meinung geändert und Sanktionen verhängt, sagte er.