USA: Nordkoreanischer Atomschlag bedeutete Ende des Kim-Regimes

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea erneut vor einem Atomschlag gewarnt.Ein Nuklearangriff würde zum Ende des Regimes in Nordkorea führen.Diese Warnung ist im "Nuclear Posture Review"-Papier enthalten, das vom Verteidigungsministerium am Donnerstag gemeinsam mit den Papieren "National Defense Strategy" und "Missile Defense Review" veröffentlicht wurde.In dem Papier zur Rolle der Atomwaffen in der Sicherheitsstrategie heißt es, dass Nordkorea zwar nicht mit China und Russland verglichen werden könne. Das Land sei aber für die Abschreckung der USA und die Verbündeten eine Herausforderung.Ein Nuklearangriff durch Nordkorea wäre inakzeptabel. Es gebe kein Szenario, in dem das Kim Jong-un-Regime Nuklearwaffen einsetzen und überleben könne.Weiter heißt es in dem Papier, dass die USA Nordkorea für jeglichen Transfer von Atomwaffen oder relevanten Materialien und Technologien an andere Akteure verantwortlich machen würden.