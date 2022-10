Südkorea nimmt an Flottenparade in Japan teil

Photo : YONHAP News

Südkorea wird an einer internationalen Flottenparade in Japan am 6. November teilnehmen.Das teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Man habe berücksichtigt, dass die Marine früher zweimal an einer von Japan veranstalteten Flottenparade teilgenommen habe, und dass die internationale Gemeinschaft die Flagge der Kriegsschiffe der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte offiziell akzeptiert habe.Das Ressort betonte, dass es angesichts der ernsthaften Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel infolge der jüngsten Provokationen Nordkoreas der Bedeutung der Teilnahme für die Sicherheit höchste Priorität eingeräumt habe.Die südkoreanische Marine wird das 10.000-Tonnen-Versorgungsschiff Soyang zur Flottenparade schicken. Das Schiff wird am Samstag den südlichen Hafen Jinhae verlassen und am 1. November in den japanischen Hafen Yokosuka einlaufen.An der Flottenparade werden 13 Länder, einschließlich Japans, teilnehmen.Die Teilnahme Südkoreas an einer Flottenparade in Japan wird die erste seit 2015 sein. Südkorea hat japanische Flottenparaden angesichts der angespannten Beziehungen und Kritik der Öffentlichkeit an der Verwendung der Flagge der aufgehenden Sonne durch die japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte vermieden. Denn die Flagge gilt als Symbol der Kriegsverbrechen Japans.