Ein Beamter des Weißen Hauses hat Details zur beispiellosen Antwort genannt, vor denen US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman für den Fall eines nordkoreanischen Nukleartests jüngst gewarnt hatte.Demnach könnte es sich bei dieser "beispiellosen Antwort" um eine "entschlossene Reaktion der Weltgemeinschaft" handeln, sagte der Kommunikationsdirektor des nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, am Donnerstag.Sherman hatte die entsprechende Äußerung am Mittwoch bei einem Treffen mit ihren Amtskollegen aus Südkorea und Japan in Tokio gemacht.Die USA wollten zusammen mit Nordkorea ohne Vorbedingungen zu Gesprächen über die Denuklearisierung zusammenkommen. Doch würde Nordkorea auf die Aufrufe zum Dialog nicht reagieren und setze seine Raketentests fort. Dadurch verschlechtere sich die Sicherheitslage.Die USA würden seit mehreren Monaten voraussagen, dass Nordkorea wahrscheinlich einen Atomtest durchführen wird. An dieser Prognose werde festgehalten, fügte der Sprecher hinzu.