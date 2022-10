US-Behörde kritisiert Verletzung der Religionsfreiheit in Nordkorea

Ein Bundesregierungsamt der USA hat die Unterdrückung der Menschenrechte, einschließlich der Religionsfreiheit, in Nordkorea kritisiert.Die Kommission der Vereinigten Staaten für internationale Religionsfreiheit (USCIRF) veranstaltete am Donnerstag, dem Internationalen Tag der Religionsfreiheit, ein Webinar zur US-Politik und Religions- und Glaubensfreiheit in Nordkorea.Der Vizevorsitzende der USCIRF, Abraham Cooper, sagte, Nordkorea sei einer der schlimmsten Verletzer der Religionsfreiheit. Man sei heute über eine weitere Verschlechterung besorgt.Laut jüngsten Berichten entspreche die Fortsetzung organisierter und gravierender Verletzungen der Religionsfreiheit fast dem Niveau eines Genozids und eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, hieß es.Nordkorea betrachte die Religion als externe Bedrohung und setze die schwere Verletzung der Religionsfreiheit seiner Staatsbürger fort, fügte er hinzu. Das nordkoreanische Regime bringe die Bürger dazu, der Staatsideologie namens Kimilsungismus und Kimjongilismus unbedingt zu gehorchen, und verbiete von Geburt an, eine Religion zu akzeptieren. Die chinesische Regierung habe durch die Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge für eine weitere Verschlechterung der Bedingungen der Religionsfreiheit in Nordkorea gesorgt.Cooper betonte, dass die US-Regierung nach kreativen Methoden suchen und den Einsatz aller möglichen Mittel ermöglichen müsse, um gegen diese Gräueltat in Nordkorea vorzugehen.