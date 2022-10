Yoon: Südkorea lieferte keine letalen Waffen an Ukraine

Photo : YONHAP News

Laut Präsident Yoon Suk Yeol habe Südkorea niemals letale Waffen an die Ukraine geliefert.Die Äußerung machte er am Freitag gegenüber Reportern, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin vor einer möglichen Zerstörung der Beziehungen im Falle von südkoreanischen Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt hatte.Gleichzeitig betonte Yoon, dass Waffenlieferungen eine Frage der Souveränität seien.Südkorea habe humanitäre und friedliche Hilfe für die Ukraine in Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft geleistet. Er hoffe, dass man anerkennen werde, dass sich Südkorea um die Aufrechterhaltung friedlicher und guter Beziehungen mit allen Ländern in der Welt, einschließlich Russlands, bemühe, hieß es weiter.