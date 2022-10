IAEA sieht Hinweise für bevorstehenden Atomtest durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) sieht offenbar zunehmende Hinweise für einen bevorstehenden Atomtest durch Nordkorea.Man hoffe, dass es nicht passieren werde. Unglücklicherweise deuteten die Anzeichen aber in eine andere Richtung, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi laut der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag in New York.Diesbezüglich hielten alle den Atem an. Ein möglicher neuer Atomtest bedeute, dass Nordkorea die Materialien weiter verfeinere und sein Arsenal aufbaue, hieß es.Würde Nordkorea einen weiteren Atomtest wagen, werde damit bestätigt, dass das Programm auf unglaublich besorgniserregende Weise mit voller Kraft entwickelt werde, sagte Grossi weiter.