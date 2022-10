Regierung will Importzoll für LPG vorübergehend auf null Prozent senken

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, den Importzoll für Flüssiggas, LPG, für den Zeitraum bis März, auf null Prozent zu senken.Der gesenkte Zoll für Flüssigerdgas, LNG, der nach dem ursprünglichen Plan bis Ende dieses Jahres gelten soll, wird um drei Monate verlängert.Das Finanzministerium gab am Freitag erweiterte vorübergehende Zollsenkungen für zehn Artikel, darunter LPG und LNG, bekannt.Die Regierung erwartet, dass für LNG aufgrund der Zollsenkung etwa 1.400 Won (fast ein Dollar) im Monat weniger zu bezahlen sein werden.Für bis zu 10.000 Tonnen Makrelen wird bis Jahresende kein Zoll erhoben. Derzeit liegt der Zollsatz bei zehn Prozent. Für Alaska-Pollack wird der derzeit geltende höhere Zollsatz als in normalen Zeiten bis Februar abgeschafft. Dadurch wird der Zollsatz von derzeit 22 Prozent auf zehn Prozent gesenkt.Für Bananen, Mangos und Ananas, die derzeit mit einem 30-prozentigen Zollsatz belegt sind, werden bis Jahresende ebenfalls keine Zölle gelten.Mit den Zollsenkungen für Fischarten mit großer Nachfrage und für tropische Früchte, die in großen Mengen importiert würden, würden die allgemeinen Bürger bei der Ernährung entlastet, erwartete die Regierung.