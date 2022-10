Nordkorea feuerte erneut Raketen in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Die Starts sollen nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) zwischen 11.59 Uhr und 12.18 Uhr von Tongcheon in der Provinz Gangwon aus erfolgt sein. Südkoreas Streitkräfte seien zurzeit dabei, weitere Details zu untersuchen.Es war bereits das 25. Mal in diesem Jahr und das 14. Mal seit dem Amtsantritt der Regierung von Yoon Suk Yeol im Mai, dass Nordkorea Raketen abfeuerte. Den letzten Raketentest hatte es vor 14 Tagen gegeben.Zwischen dem 14. und 24. Oktober hatte Nordkorea mit Artilleriefeuer und Mehrfachraketenwerfern mehrmals gegen ein 2018 geschlossenes innerkoreanisches Abkommen verstoßen.Südkorea und die USA führen zurzeit das jährliche Militärmanöver Hoguk durch.Nordkoreas Propagandamedium "Meari" kritisierte die Hoguk-Übung, weil damit für Gefahren und Instabilität auf der koreanischen Halbinsel gesorgt werde.