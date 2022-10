Politik Botschafter: Südkorea und USA in enger Konsultation über erweiterte Abschreckung gegen Nordkorea

Laut einem südkoreanischen Diplomaten befinden sich Südkorea und die USA in enger Konsultation für die Verstärkung der erweiterten Abschreckung gegen Nordkorea.



Zugleich hielten sie eine lückenlose Kooperation aufrecht, um auf Nordkoreas Provokationen stark und resolut reagieren zu können, sagte der Botschafter in den USA, Cho Tae-yong, bei einem Treffen mit Korrespondenten am Donnerstag (Ortszeit) im Koreanischen Kulturzentrum in Washington.



Nordkorea habe in letzter Zeit Raketenstarts durchgeführt und mit Artillerie geschossen und damit seine Drohungen verschärft. Das Land gebe Südkorea und den USA die Schuld. Die Möglichkeit, dass Nordkorea künftig verschiedene schwere Provokationen wie einen Atomtest und den Start einer Interkontinentalrakete verüben werde, könne nicht ausgeschlossen werden, warnte der Diplomat.



Cho wies darauf hin, dass verschiedene Dialogkanäle genutzt würden. Nach den bi- und trilateralen Diskussionen zwischen den Vereinigten Generalstabchefs sowie zwischen den Vizeaußenministern Südkoreas, der USA und Japans sei nächste Woche die Sicherheitskonsultation (SCM) zwischen den Verteidigungsministern Südkoreas und der USA geplant. Auch würden sich ihre Nuklearunterhändler häufig miteinander besprechen.



Die südkoreanische Botschaft in den USA kommuniziere ihrerseits mit dem Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses und zuständigen US-Ministerien wie dem Außenministerium und dem Verteidigungsministerium, hieß es.