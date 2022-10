Mindestens 153 Tote und 82 Verletzte nach Massengedränge in Seoul

Photo : YONHAP News

Bei Halloween-Feiern sind nach einem Massengedränge in Seoul mindestens 153 Menschen, darunter 22 Ausländer, ums Leben gekommen. 103 Menschen sind verletzt worden.Nach Angaben der Feuerwehr habe sich das tragische Unglück gegen 22.22 Uhr am Samstagabend im Stadtviertel Itaewon ereignet.Tote und Verletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.Die Identität der Opfer werde derzeit ermittelt. Die Mehrheit der Opfer seien Teenager oder Menschen in ihren Zwanzigern. Unter den Todesopfern befänden sich auch 22 Personen ausländischer Nationalität, vier aus China, vier aus dem Iran, drei aus Russland und jeweils eine Person aus den USA, Frankreich, Australien, Vietnam, Usbekistan, Norwegen, Kasachstan, Sri Lanka, Thailand und Österreich. Die Nationalität eines weiteren ausländischen Opfers habe noch nicht bestätigt werden können.Nach weiteren Angaben der Feuerwehr seien gegen 22.15 Uhr am Samstag Berichte eingegangen, wonach viele Menschen zerdrückt worden seien und Schwierigkeiten mit der Atmung hätten. Brandmeldungen habe es nicht gegeben. Auf den Straßen vor dem Hamilton Hotel seien mehrere Dutzend Menschen reanimiert worden.Am Samstag vor dem Halloween-Tag gab es im Seouler Ausgehviertel Itaewon viele Partys. Angaben von Augenzeugen zufolge sei in einer vier Meter breiten Straße neben dem Hamilton Hotel jemand gestürzt. Daraufhin seien weitere Menschen, die dahinter folgten, ebenfalls zu Boden gegangen. Anschließend seien viele Menschen zerdrückt worden.Das Seouler Polizeiamt bildete ein Ermittlungszentrum und ermittelt die genaue Unglücksursache.