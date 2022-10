Staatspräsident Yoon ordnet nach Unglück in Itaewon schnelles Handeln und Aufklärung der Unglücksursache an

Photo : YONHAP News

Nach einem Gedränge mit vielen Toten bei Halloween-Feiern in Seoul hat Präsident Yoon Suk Yeol die Bildung eines Gremiums für das Notfallmanagement angeordnet.Dessen Leitung soll Ministerpräsident Han Duck-soo übernehmen.Wie das Präsidialamt am Sonntag mitteilte, habe Yoon diese Anordnung in einer eilig einberufenen Sitzung erteilt.Yoon habe insbesondere gefordert, dass angesichts der vielen Familienangehörigen, die zurzeit in großer Sorge seien, die Opfer möglichst schnell identifiziert werden sollten.Unter Leitung des Ministerpräsidenten solle zudem die genaue Unglücksursache ermittelt werden, so Yoon weiter.