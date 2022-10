Washington äußert tiefes Beileid zum Unglück in Seoul

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat wegen der vielen Toten nach einer Massenpanik bei Halloween-Feiern in Seoul sein tiefes Beileid zum Ausdruck gebracht.In einer Erklärung sagte Biden, er und seine Frau Jill sprächen den Hinterbliebenen, die ihre liebsten Familienangehörigen verloren hätten, ihr tief empfundenes Beileid aus. Sie würden gemeinsam mit dem koreanischen Volk trauern und sich eine baldige Genesung der Verletzten wünschen.Der US-Präsident ergänzte, die Allianz zwischen Südkorea und den USA sei dynamischer und das Bündnis zwischen den Völkern beider Staaten sei ebenfalls enger denn je. Die USA stünden Südkorea bei diesem tragischen Unglück bei und stellten die notwendige Unterstützung zur Verfügung, hieß es weiter.Der neue britische Premierminister Rishi Sunak schrieb auf Twitter, seine Gedanken seien bei allen Koreanern und den Menschen, die das tragische Unglück zurzeit bewältigten.Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron schrieb ebenfalls auf Twitter, dass wegen des Unglücks in Seoul sein aufrichtiges Beileid an das koreanische Volk und die Seouler Bürger gehe. Frankreich werde ihnen beistehen.