Führende Parteien planen Notfallsitzung wegen tödlicher Massenpanik in Seoul

Photo : YONHAP News

Nach der tödlichen Massenpanik bei Halloween-Feiern in Seoul wollen auch die führenden Parteien Notfallsitzungen abhalten.Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) sagte alle Termine ab und will am Sonntag am Sitz der Nationalversammlung in Seoul über Notfallmaßnahmen sprechen.Es sei ein beispielloser und schwerer Unfall, schrieb Parteichef Chung Jin-suk laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap auf Facebook. Die Unglücksursache müsse gründlich untersucht werden, schrieb er demnach in dem sozialen Netzwerk weiter.Auch die führende Oppositionspartei, Minjoo-Partei Koreas, will sich heute bei einer Notfallsitzung mit dem Unglück befassen und Maßnahmen für den Umgang mit der Situation ausarbeiten.Parteichef Lee Jae-myung äußerte sich auf Facebook angesichts des Unglücks "schockiert und am Boden zerstört". Er versprach größte Anstrengungen, um mit den Folgen des Unglücks umgehen zu können.Die Opfer müssten schnell identifiziert und ihre Familien unterstützt werden. Auch für die Genesung der Verletzten müsse Sorge getragen werden. Die Partei solle Polizei, Feuerwehr und medizinischem Personal maximale Unterstützung zukommen lassen, schrieb der Vorsitzende weiter.