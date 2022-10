Staatspräsident ruft nach Tragödie in Seoul landesweite Trauer aus

Photo : KBS News

Nach dem schweren Unglück im Seouler Stadtviertel Itaewon hat Staatspräsident Yoon Suk Yeol eine landesweite Trauer ausgerufen und eine Trauerbeflaggung angeordnet.In einer Rede an die Bürger sprach Yoon von einem sehr tragischen Unglück. Am Samstagabend habe sich im Seouler Zentrum ein Unglück ereignet, das nicht hätte passieren dürfen.Yoon wünsche sich, dass die Opfer ihren Frieden finden und die Verletzten bald wieder gesund werden. Den Angehörigen der Opfer sprach er sein tief empfundenes Beileid aus. Als Staatsoberhaupt, das die Verantwortung für die Sicherheit des Volkes trage, spüre er eine unermessliche und nicht auszuhaltende Trauer.Bis mit den Folgen des Unglücks umgegangen worden sei, werde die Regierung eine nationale Trauerphase bestimmen. Die Unglücksursache werde gründlich ermittelt. Die Sicherheit bei allen Festivals landesweit solle unter Leitung der zuständigen Behörden ebenfalls möglichst schnell und gründlich überprüft werden, hieß es weiter.Bei Halloween-Feiern im Seouler Stadtviertel Itaewon am Samstagabend waren mindestens 153 Menschen, darunter 22 Ausländer nach einem Gedränge ums Leben gekommen. In einer nur vier Meter breiten Seitenstraße wurden viele Menschen zerdrückt, nachdem zunächst einige und dann immer mehr Menschen hingefallen waren.