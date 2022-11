Halloween-Feiern und andere Festivals landesweit abgesagt

Photo : YONHAP News

Landesweit haben Städte und Provinzen Halloween-Feiern oder andere Festivals abgesagt oder im Umfang stark reduziert.Legoland in Chuncheon in der Gangwon-Provinz teilte am Sonntag mit, dass die Halloween-Feier in dem Park, die noch bis Mitte Oktober dauern sollte, aus Respekt vor den Opfern der Tragödie in Itaewon eingestellt werde.Auch der Freizeitpark Everland in Yongin in der Provinz Gyeonggi, beschloss, alle Programme im Zusammenhang mit Halloween zu stoppen. Unter anderem sollte es eine Halloween-Parade, Aufführungen von Straßenkünstlern und Feuerwerke geben.Die Stadt Busan sagte ein für Sonntagnachmittag geplantes K-Pop-Konzert ab. Darüber hinaus wurden verschiedene regionale Feste in ihrem Umfang deutlich verringert. Die Stadtverwaltung erwägt außerdem, das für kommenden Samstag geplante Feuerwerksfestival abzusagen.