Ausländische Botschafter bekunden nach tödlichem Massengedränge in Itaewon Beileid

Photo : YONHAP News

Nach dem tödlichen Massengedränge in Seoul haben ausländische Botschafter ihr Beileid bekundet.Der US-amerikanische Botschafter in Seoul, Philip Goldberg, schrieb am Sonntag beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass er angesichts des tragischen Verlustes von Menschenleben in Itaewon am Boden zerstört sei. Darüber hinaus richtete er tröstende Worte an die Opfer und Hinterbliebenen sowie alle Südkoreaner.Die Botschaft veröffentlichte in ihrem Internetauftritt eine Erklärung, in der sie allen Betroffenen eine schnelle Genesung wünscht. Die USA würden Südkorea in dieser unglaublich schwierigen Zeit als Verbündete, Partner und Freunde zur Seite stehen.Der chinesische Botschafter in Seoul, Xing Haiming, schickte am Sonntag ein Kondolenzschreiben an Außenminister Park Jin. Darin brachte er seine Anteilnahme gegenüber den Opfern und Hinterbliebenen sowie den Verletzten zum Ausdruck.Der britische Seoul-Botschafter Colin Crooks brachte ebenfalls auf Twitter seine Anteilnahme gegenüber den Opfern und der Bevölkerung zum Ausdruck.Außenminister Park bedankte sich auf Twitter für die weltweite Anteilnahme. Dies habe den Südkoreanern Trost gegeben. Die Regierung arbeite hart daran, allen Hinterbliebenen und Opfern die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen, dies schließe auch die ausländischen Opfer mit ein.26 der 154 bei dem Massengedränge gestorbenen Besucher sind Ausländer.